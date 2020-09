ΝΒΑ: Όταν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντιμετώπισε τον Ιγκουοντάλα (pic)

Μετά τη νίκη του Μαϊάμι επί των Σέλτικς και το 4-2 στη σειρά των τελικών της Ανατολής, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα θα πάρει μέρος για 6η σερί χρονιά στους NBA Finals.

Στους προηγούμενους πέντε (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) κατάφερε να φορέσει τρεις φορές (2015, 2017, 2018) το δαχτυλίδι του πρωταθλητή ως παίκτης των Ουόριορς.

Στο μεταξύ, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θυμήθηκε τη φιλική αναμέτρηση με τους Σίξερς, όταν στην «ομάδα του στρατού» αγωνιζόταν ακόμα ο Τράγιαν Λάνγκτον.

14 years ago, @andre played against CSKA and today reached the NBA finals for the sixth time in a row! Time flies

Еще 14 лет назад @andre играл против армейцев, а сегодня в шестой раз подряд вышел в финал NBA! Как же быстро летит время pic.twitter.com/AxXHOykWDt

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 28, 2020