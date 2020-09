Ο έμπειρος φόργουορντ αποτελεί τον παίκτη που συνδυάζει... σταθερά το όνομά του με την διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου στο ΝΒΑ!

Μετά τη νίκη του Μαϊάμι επί των Σέλτικς και το 4-2 στη σειρά των τελικών της Ανατολής, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα θα πάρει για 6η σερί χρονιά μέρα στους NBA Finals.

Στους προηγούμενους πέντε (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) κατάφερε να φορέσει τρεις φορές (2015, 2017, 2018) το δαχτυλίδι του πρωταθλητή ως παίκτης των Ουόριορς.

Andre Iguodala is heading to his sixth consecutive NBA Finals

2015: Warriors

2016: Warriors

2017: Warriors

2018: Warriors

2019: Warriors

2020: Heat pic.twitter.com/o6EKIncjrq

— SB Nation (@SBNation) September 28, 2020