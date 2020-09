Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε εξαιρετιική εμφάνιση κόντρα στη Ζαλγκίρις με 22 πόντους και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς τον εκθείασε.

«Δώστε τη μπάλα στον Νέντοβιτς και απομακρυνθείτε», έγραψε στο twitter.

Give the ball to nedo and move

— Mike James (@TheNatural_05) September 12, 2020