Μακάμπι: Ο Ζίζιτς υπογράφει για δυο χρόνια! (pic & vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, ο Κροάτης σέντερ επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από το πέρασμα του από το ΝΒΑ με τους Καβαλίερς για λογαριασμό της Μακάμπι.

Η περίπτωση του Ζίζιτς ήλθε τις προηγούμενες ημέρες στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Moses Barda παρουσιάζει τελειωμένη τη συμφωνία με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και πρωταθλήτρια Ισραήλ.

Ο Κροάτης αγωνίστηκε στην EuroLeague τη σεζόν 2016-17 με την Νταρουσάφακα έχοντας 13.3 πόντους και 6.7 ριμπάουντ μ.ό. σε 20 συμμετοχές.

