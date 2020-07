Μακάμπι - Μακάμπι Ρισόν 86-81: Πρωταθλήτρια η ομάδα του Σφαιρόπουλου!

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έκανε το three-peat στην ισραηλίτικη Winner League, έστω κι αν η Μακάμπι Ρισόν προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε.

Η «ομάδα του λαού» έκανε επιμέρους σκορ 25-15 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της +18 (54-36).

Παρ' όλα αυτά η Μακάμπι Ρισόν στηρίχθηκε επιθετικά στον Ντ' Άντζελο Χάρισον, ο οποίος σημείωσε 38 πόντους και μείωσε σε 82-81 με 2/2 βολές στα 55" για το τέλος!

Εν συνεχεία ο Αμάρε Στουνταμάιρ είχε 2/2 βολές για το 84-81 στα 35" για τη Μακάμπι που άντεξε στην πίεση κι έφτασε ως το τέλος της διαδρομής.

Για τους πρωταθλητές, που παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ενώ ο Ουίλμπεκιν τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 1/14 τρίποντα!

Από 'κει και πέρα, ο Οθέλο Χάντερ πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ ο Στουνταμάιρ ήταν καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, έχοντας 18 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ήταν το δεύτερο σερί πρωτάθλημα με τη Μακάμπι για τον Έλληνα κόουτς που αναδείχτηκε Προπονητής της Χρονιάς στο Ισραήλ!

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 54-36, 69-59, 86-81.

אמארה סטודמאייר מ-@MaccabitlvBC נבחר לשחקן המצטיין של פיינל פור 2020@Amareisreal is the 2020 Final Four MVP pic.twitter.com/oohNToHyWk

— Winner League (@WinnerLeague) July 28, 2020