Η Εφές ευχήθηκε περαστικά στον Παπανικολάου (pic)

Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και η Αναντολού Εφές έσπευσε να του ευχηθεί περαστικά.

Η ομάδα της Τουρκίας εξέφρασε την στεναχώρια της για την «περιπέτεια» του παίκτη του Ολυμπιακού.

Η Εφές έγραψε πως, «είμαστε πολύ στεναχωρημένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε θετικός στον Covid - 19. Ευχόμαστε στον Κώστα περαστικά και φυσικά σε όλους τους ασθενείς του κορονοϊού».

We are deeply saddened upon hearing @olympiacosbc player Kostas Papanikolaou is tested positive for Covid-19.

We wish speedy recovery to Kostas and to the ones suffering from the Covid-19. pic.twitter.com/JkuOFpe2rs

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 8, 2020