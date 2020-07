Μπάγερν: Ανακοίνωσε τον ΤζαΤζουάν Τζόνσον (pic & vid)

Την στιγμή που η Χίμκι ανακοίνωσε τον Γκρεγκ Μονρό, η Μπάγερν επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον ΤζαΤζουάν Τζόνσον.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε πέρυσι στην Μπαχτσεσεχίρ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12.7 πόντους και 6.2 ριμπάουντ σε 30 παιχνίδια.

WELCOME TO THE AUDI DOME, JAJUAN!⠀

⠀

Wir verstärken unseren Froncourt mit dem 2,08 Meter großen Dunk-Spezialisten JaJuan Johnson.

Mehr zur Verpflichtung auf unserer Website: https://t.co/DeGpy7BhgG#FCBB #FCBB2021 #WelcomeJaJuan #JaJuanJohnson #NBA #AudiDome pic.twitter.com/TBWdp9j7YW

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) July 30, 2020