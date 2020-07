Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι στην Euroleague με την φανέλα της Μπάγερν, αλλά από την επόμενη σεζόν θα φορά αυτή της Χίμκι.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την συνεργασία με τον Γκρεγκ Μονρό, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Грег Монро переходит в «Химки»! / @M10OSE is now part of Khimki family! pic.twitter.com/PG1kZ682gz

