Τον προηγούμενο Ιανουάριο, ο Κουβανός φόργουορντ αποχώρησε από την ΑΕΚ, για να φορέσει την φανέλα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη και να γράψει τα πρώτα... χιλιόμετρα στην Euroleague.

Λίγους μήνες μετά και την οριστική διακοπή της σεζόν, η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Χάουαρντ Σαντ-Ρος, αφού δεν ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε για τα επόμενα τρία χρόνια.

O 29χρονος παίκτης αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια στην Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 5.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Η «αρκούδα» ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα.

Thank you, Howard!

Our club used the contract option to release Howard Sant-Roos.#CSKAbasket pic.twitter.com/XZiPwxidXQ

— CSKA Moscow (@cskabasket) July 19, 2020