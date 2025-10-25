Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το τέλος των τεσσάρων παιχνιδιών για την 4η αγωνιστική και τα μεγάλα «διπλά» των ΑΕΚ και Άρη.

Τέσσερα παιχνίδια είχε η σημερινή ημέρα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την ΑΕΚ και τον Άρη να πετυχαίνουν μεγάλα «διπλά» επί Ηρακλή και Πανιωνίου αντίστοιχα. Ο Άρης πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τον Πανιώνιο στο 0-4 και στην τελευταία θέση.

Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα, με τον Ηρακλή να πέφτει στο 1-3. Τρίτη νίκη και για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε του Περιστερίου.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 4-0 Ολυμπιακός 3-0 ΠΑΟΚ 3-1 Παναθηναϊκός 2-1 Περιστέρι 2-1 Καρδίτσα 2-1 Μύκονος 1-1 Προμηθέας 1-2 Μαρούσι 1-2 Κολοσσός 1-3 Ηρακλής 1-3 Άρης 1-3 Πανιώνιος 0-4

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 25/10

Κυριακή 26/10

Μύκονος - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00

*Μαρούσι ρεπό