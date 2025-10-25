Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πρώτη νίκη για τον Άρη, συνεχίζει αήττητη η ΑΕΚ
Τέσσερα παιχνίδια είχε η σημερινή ημέρα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την ΑΕΚ και τον Άρη να πετυχαίνουν μεγάλα «διπλά» επί Ηρακλή και Πανιωνίου αντίστοιχα. Ο Άρης πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τον Πανιώνιο στο 0-4 και στην τελευταία θέση.
Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα, με τον Ηρακλή να πέφτει στο 1-3. Τρίτη νίκη και για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε του Περιστερίου.
Βαθμολογία
- ΑΕΚ 4-0
- Ολυμπιακός 3-0
- ΠΑΟΚ 3-1
- Παναθηναϊκός 2-1
- Περιστέρι 2-1
- Καρδίτσα 2-1
- Μύκονος 1-1
- Προμηθέας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Κολοσσός 1-3
- Ηρακλής 1-3
- Άρης 1-3
- Πανιώνιος 0-4
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 25/10
- ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73
- Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82
- Πανιώνιος - Άρης 73-90
- Καρδίτσα - Κολοσσός 75-73
Κυριακή 26/10
- Μύκονος - Ολυμπιακός 13:00
- Παναθηναϊκός - Προμηθέας 16:00
*Μαρούσι ρεπό
