Απ' ότι φαίνεται ο Αντρέα Τρινκιέρι έπιασε με τα καλά... δουλειά στην Μπάγερν καθώς ξεκίνησε ήδη να κάνει κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ.

Μετά το ενδιαφέρον που βγήκε στην επιφάνεια για τον Μάλκολμ Τόμας, ήρθε να προστεθεί και ο Νέιτ Ουόλτερς ο οποίος υπάρχει και στην μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρουν στο Ισραήλ, ο πρώην παίκτης της Μακάμπι φέρεται να είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Μονάχου.

I'm hearing former Maccabi Tel Aviv guard Nate Wolters is in advanced talks with Bayern Munich.

