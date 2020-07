Ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδας... σηκώνει μανίκια στο Μόναχο και ετοιμάζεται να στελεχώσει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρει τον Τρινκιέρι είναι και ο Μάλκολμ Τόμας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τις φανέλες των Μακάμπι, Χίμκι και Φενέρμπαχτσε.

Συνολικά έχει «πατήσει» 91 φορές τα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 59% στα δίποντα και 70% στις βολές.

Bayern Munich is showing interest in Malcolm Thomas, a source told @Sportando.

The American had an offer on the table from Brescia but he passed on it, I am told.

Thomas spent last season between Shanxi (15.7ppg+13rpg) and Fenerbahce (2.9ppg and 3.6rpg in EL)

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 16, 2020