Ο Λοβέρν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς οι οποίοι μετά την ανακοίνωση για την πρόσληψη του Σίλερ, προχώρησαν και σε αυτήν του Γάλλου παίκτη.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους και 2,7 ριμπάουντ ανά 13 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα μέτρησε 10,5 πόντους και 6,7 ριμπάουντ.

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO!

Read more https://t.co/nAnnHB6XcQ pic.twitter.com/DTSkMZq7Aa

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020