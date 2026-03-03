Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Telekom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως η αναμέτρηση απέναντι στη Ζάλγκιρις, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, θα πραγματοποιηθεί σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 21:30, με τον κόσμο να δίνει για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών».

Oι «πράσινοι» θα έχουν επιστρέψει από το ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική που θα παίξει ξεχωριστό ρόλο στην πορεία των δύο ομάδων.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold-out εννέα ημέρες πριν από το τζάμπολ, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την πρώτη στιγμή.