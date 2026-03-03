Παναθηναϊκός: Sold Out το ματς με τη Ζάλγκιρις
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως η αναμέτρηση απέναντι στη Ζάλγκιρις, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, θα πραγματοποιηθεί σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 21:30, με τον κόσμο να δίνει για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών».
Oι «πράσινοι» θα έχουν επιστρέψει από το ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική που θα παίξει ξεχωριστό ρόλο στην πορεία των δύο ομάδων.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold-out εννέα ημέρες πριν από το τζάμπολ, με τη ζήτηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την πρώτη στιγμή.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 3, 2026
We’d say we are surprised, but you’ve made this a habit! 🤷🏻♂️
One more game at Telekom Center Athens is officially a FULL house. You simply NEVER STOP showing up! 🙌💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4GsebFFFXw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.