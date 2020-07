Ο Αυστριακός τεχνικός θα επωμιστεί το δύσκολο έργο να «γεμίσει» τα παπούτσια του Σάρας και να προσπαθήσει να συνεχίσει το έργο του στο Κάουνας!

Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Μάρτιν Σίλερ ο οποίος αναδείχθηκε φέτος και προπονητής της χρονιάς στην G-League με τους Salt Lake City Stars.

