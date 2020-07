Ζενίτ: Ελεύθερος ο Κόλτον Άιβερσον (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ μέτρησε 5.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ στην EuroLeague και 7.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη VTB League με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Τουρκ Τέλεκομ, ο οποία θα συμμετάσχει στο Basketball Champions League της σεζόν 2020/21.

@colton_iverson leaves BC Zenit! We thank Colton for the season and are always happy to see him at the games of the Club pic.twitter.com/IHVThwZurb

— Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) July 10, 2020