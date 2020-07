Τουρκία: Θέλει τον Κόλτον Άιβερσον η Τουρκ Τέλεκομ

H σεζόν 2020/21 θα βρει την Τουρκ Τέλεκομ στο Basketball Champions League και σύμφωνα με το Sportando, η τουρκική ομάδα έχει ψηλά στη λίστα τον Κόλτον Άιβερσον.

Ο Αμερικανός σέντερ μέτρησε 5.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ στην EuroLeague και 7.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ στη VTB League με τη Ζενίτ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Turk Telekom Ankara is showing interest in big man Colton Iverson, I am told.

Iverson averaged 5.6 points and 4.6 rebounds in EuroLeague and 7.9 points and 4.4 rebounds in VTB League for Zenit St. Petersburg

