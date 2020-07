Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, ο Λιθουανός σέντερ θα αποτελέσει τις επόμενες ημέρες παρελθόν από την ομάδα του Μιλάνου.

Μάλιστα αναφέρει ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης του Τσάβι Πασκουάλ!

Arturas Gudaitis is expected to leave Olimpia Milano (sooner or later) to join Zenit St. Petersburg, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 6, 2020