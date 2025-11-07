EuroLeague: Το ιατρικό δελτίο της τρίτης μέρας της 9ης αγωνιστικής
Ο Ολυμπιακός ψάχνει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague και υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (21:15, 7/11). Παράλληλα άλλες τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας για να πέσει η αυλαία στην ένατη αγωνιστική.
Αναλυτικά οι απουσίες
Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο (19:30, Novasports 2)
Η τουρκική ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τους Μπομπουά, Παπαγιάννη και Πουαριέ, ενώ παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή των Κορντινιέ, Λόιντ και Γουάιλερ-Μπαμπ. Από την πλευρά της Αρμάνι, ο Λορέντζο Μπράουν δεν θα δώσει το «παρών».
Ζάλγκιρις – Βαλένθια (20:00, Novasports Start)
Οι Λιθουανοί δεν υπολογίζουν στους Γκιεντράιτις και Γουίλιαμς-Γκος, ενώ για τους Ισπανούς η συμμετοχή του Σίμα παραμένει αμφίβολη.
Ολυμπιακός – Παρτίζαν (21:15, Novasports Prime)
Χωρίς τους Έβανς και Φαλ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν αντιμετωπίζει προβλήματα με τους Κάρλικ Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς, Νάκιτς και Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Ουάσινγκτον δίνεται αμφίβολος.
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Novasports 4)
Η Μπαρτσελόνα δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νούνιεθ, ενώ οι Λαπροβίτολα και Σενγκέλια παραμένουν αμφίβολοι. Για τη Ρεάλ, η συμμετοχή των Κράμερ, Λεν, Οκίκι και Ταβάρες θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
