Λίγη ώρα μετά το επίσημο «διαζύγιο» με τον Νίκο Παππά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με χαρακτηριστική ανακοίνωση ευχαρίστησε τον πρώην αρχηγό της ομάδας για τα οκτώ χρόνια που πέρασε στην ομάδα.

«Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! Για πάντα στις καρδιές μας!» ανέφερε η ανάρτηση.

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! ​

Για πάντα στις καρδιές μας! ​

​

Thank you @Nick_Calathes15! It’s been 8 wonderful years together! ​

Forever in our hearts! ​

​#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/0eAMEnN7qa

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020