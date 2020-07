Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον 30χρονο γκαρντ για τα επτά χρόνια στην ομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστούμε Νίκο για όλες τις αυθεντικές στιγμές μας! Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς».

Ευχαριστούμε Νίκο για όλες τις αυθεντικές στιγμές μας!

Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς!

Thank you Nikos for all our unique moments!

You will always be one of us! #paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/QHEFN9Z9Hg

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020