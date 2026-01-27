ΠΑΟΚ δυστύχημα στη Ρουμανία: Η ανάρτηση του Ματίας Λεσόρ για την τραγωδία
Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μια εικόνα γεμάτη νόημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
Δείτε την ανάρτηση του Λεσόρ:
