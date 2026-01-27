Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης, έδειξε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μια εικόνα γεμάτη νόημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.