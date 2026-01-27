Οι Τσέντι Όσμαν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στη Λιόν. Αυτά ισχύουν για τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Λιόν για να αναμετρηθεί με τη Βιλερμπάν (30/01, 21:45) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, η ομάδα πραγματοποίησε την προπόνησή της στο Telekom Center Athens ενόψει του αγώνα. Οι Τσέντι Όσμαν και Ντίνος Μήτογλου επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα και συμμετείχαν στην προπόνηση ξεπερνώντας το πρόβλημα στη γάμπα ο πρώτος και τη θλάση στους οπίσθιους μηριαίους ο δεύτερος.

Ωστόσο ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε τόσο ο Κέντρικ Ναν, όσο και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που ταλαιπωρείται από ίωση.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα στον αστράγαλο (οίδημα) κι ο Εργκίν Άταμαν τοποθετήθηκε μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου για την κατάστασή του λέγοντας: «Η κατάσταση του Ναν είναι πιο περίπλοκη. Έχει κάποιες ενοχλήσεις αλλά οι γιατροί λένε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εκείνος θα αποφασίσει εάν και εφόσον θα προπονηθεί. Από εκείνον εξαρτάται. Θέλει να επιστρέψει και αποτελεί σημαντικό παίκτη για τον τρόπο της επίθεσής μας».