Η Ζαλγκίρις θυμήθηκε τότε που ο Saras έλεγε ότι είναι η No.1 ομάδα του! (pic)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Η Ζαλγκίρις Κάουνας, αφού αποχαιρέτησε τον πρώην προπονητή της, θυμήθηκε και το σχόλιο του, όταν οδήγησε την λιθουανική ομάδα στο Final 4 του 2018.

«Πιστέψτε με, ήμουν οπαδός της Ζαλγκίρις όλη την ζωή μου. Είναι η Νο.1 ομάδα στην ζωή μου και θα παραμείνει έτσι μέχρι να πεθάνω. Μπορούμε να συζητήσουμε την αγάπη για διάφορες πόλεις, αλλά αγαπώ την Ζαλγκίρις πιο πολύ από κάθε ομάδα. Είναι η πρώτη μου αγάπη».

Forever green. For all the unforgettable memories, we say THANK YOU! pic.twitter.com/EA26UEUH1O

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 2, 2020