Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τη Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινάει με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00. Συντονιστείτε στο κανάλι του Gazzetta για να μάθετε όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες της Stoiximan Super League.

Στις 18:00, ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με τον Ολυμπιακό για την 26 αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime. Στις 21:45, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center Athens», με το ματς να είναι live στο Nova Sports prime. Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στις 22:30.

Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ τίθεται σήμερα αντιμέτωπη με την Τόφας στην Τουρκία. Τζάμπολ στις 19:00, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Τέλος, μεγάλη ημέρα και για το πόλο καθώς η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία στα ημιτελικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας