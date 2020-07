Ο 44χρονος Σάρας παίρνει στα χέρια του τις τύχες των «μπλαουγκράνα» για τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά η Ζάλγκιρις όχι μόνο δεν ξέχασε την εξαετία του στο Κάουνας, αλλά φρόντισε να πει το δικό της «αντίο» στον άνθρωπο που την αναγέννησε!

«Σε ευχαριστούμε για όλες τις αναμνήσεις κόουτς» ανέφερε αρχικά στο πρώτο post και συνέχισε: «Έξι χρόνια στα πράσινα και άσπρα. Ήταν μια ανεπανάληπτη διαδρομή. Μέχρι να τα συναντηθούμε ξανά Σάρας».

It's officially an end of the Saras era in Kaunas. Thank you for all the memories, Coach!

