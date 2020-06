«Ο Σάρας προτεραιότητα για τη Ζαλγκίρις, δεν υπάρχει "plan b"» (pic)

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας ανέφερε πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Φενέρ, η οποία ψάχνει τον αντικαταστάση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που αποχώρησε από τον σύλλογο.

Ο Ουρμπόνας με νέα ανάρτηση του τονίζει πως ο Σάρας αποτελεί προτεραιότητα για τους Λιθουανούς και δεν υπάρχει plan b.

Στόχος της Ζαλγκίρις είναι να συνεχίσει και τη νέα σεζόν με τον άνθρωπο που την οδήγησε στο Final 4 της Euroleague το 2018.

Zalgiris camp made it clear that Sarunas Jasikevicius is their top priority, there is no "plan B" and their goal is to continue with Saras for the next season, according to sources.

