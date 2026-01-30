Με αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία 2.30’’ πριν το τέλος η Μπασκόνια έριξε στο καναβάτσο (102-91) την Ζάλγκιρις για την 25η αγωνιστική της Euroleague! Οι Βάσκοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και ο Ρόντιον Κούρουκς «καθάρισαν την μπουγάδα» στα τελευταία λεπτά όπου μετατράπηκε το 89-89 σε 102-91.
Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους, ο Φόρεστ με 16 πόντους και ο Κούρουκς με 15, όσους και ο Χάουαρντ ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τους γηπεδούχους. Από την Ζάλγκιρις ο Σιλβέιν Φρανσίσκο τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη. Η Μπασκόνια έχει πλέον ρεκόρ 9-16, ενώ οι Λιθουανοί έχουν 14 νίκες και 11 ήττες στη Euroleague.
Μπασκόνια-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ζάλγκιρις με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο αιφνιδίασε (5-14 στο 4’) τη Μπασκόνια με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά για τους φιλοξενούμενους. Η αντίδραση ήρθε άμεσα από τους γηπεδούχους με τους Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και Μάρκους Χάουαρντ που «ροκάνισαν» τη διαφορά (19-23 στο 10’).
Μάλιστα με καλάθι του Κόμπι Σίμονς προσπέρασαν (36-33 στο 14.20’’). Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις μπόρεσαν να ξεφύγουν ξανά (21-28 στο 11.30’’), όμως με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να ηγείται επιθετικά οι Λιθουανοί έφεραν την αναμέτρηση στα ίσια (36-36 στο 15’) και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Βάσκους να προηγούνται με βραχεία κεφαλή (46-45 στο 20’).
Στο τρίτο 10λεπτο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (61-61 στο 26.30’’), όμως με προσωπικές ενέργειες του Μάρκους Χάουαρντ και του Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό η Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτι ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +4 (75-71 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, η Μπασκόνια που είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικό πλουραλισμό στο σκοράρισμα από το 89-89 (στο 37.30’’) «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 13-2 με τους Λουβαβού-Καμπαρό, Κούρουκς, Φόρεστ και Χάουαρντ παίρνοντας τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91.
O MVP: Ο Ρόντιον Κούρουκς τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 24:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Καταπληκτικός ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό ποσοστό 71.8% (28/39) στα δίποντα για τη Μπασκόνια.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Στο Κάουνας για την 13η αγωνιστική της Euroleague η Ζάλγκιρις επικράτησε με 82-67 της Μπασκόνια.
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|Head Coach: Paolo Galbiati
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|M. Howard *
|22:23
|15
|6/13
|46.2%
|3/5
|60.0%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|15
|1
|M. Diakite
|27:34
|11
|4/8
|50.0%
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|5
|2
|7
|2
|1
|2
|2
|4
|19
|2
|K. Simmons
|22:18
|12
|4/7
|57.1%
|4/5
|80.0%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|11
|4
|R. Villar
|00:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|E. Omoruyi
|12:51
|8
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|7
|7
|R. Kurucs
|24:32
|15
|6/7
|85.7%
|5/5
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|2
|2
|1
|0
|21
|9
|T. Luwawu-Cabarrot
|25:27
|19
|4/13
|30.8%
|3/6
|50.0%
|1/7
|14.3%
|10/10
|100%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|20
|10
|M. Spagnolo
|11:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|11
|T. Forrest *
|22:58
|16
|7/9
|77.8%
|7/7
|100%
|0/2
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|20
|17
|G. Radzevicius *
|14:47
|3
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|18
|K. Diop *
|09:47
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|25
|C. Frisch *
|05:37
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|102
|36/66
|54.5%
|28/39
|71.8%
|8/27
|29.6%
|22/24
|91.7%
|12
|24
|36
|18
|17
|8
|4
|4
|131
|Zalgiris Kaunas
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|3
|S. Francisco *
|29:55
|30
|5/5
|100%
|3/9
|33.3%
|11/11
|100%
|0
|2
|2
|5
|1
|4
|0
|5
|29
|7
|M. Wright *
|20:51
|12
|5/9
|55.6%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|4
|3
|7
|0
|1
|0
|0
|1
|14
|8
|I. Brazdeikis
|21:42
|11
|4/7
|57.1%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|2
|11
|9
|D. Giedraitis *
|21:39
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|-2
|11
|10
|A. Tubelis *
|30:11
|9
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|1
|4
|8
|12
|M. Lo
|18:27
|1
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|2
|0
|14
|D. Sleva
|21:43
|13
|2/3
|66.7%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|1
|4
|5
|1
|0
|2
|1
|3
|15
|15
|L. Birutis
|06:58
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|17
|M. Rubstavicius
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|51
|A. Butkevicius
|10:56
|3
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|91
|D. Sirvydis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|92
|E. Ulanovas *
|17:38
|8
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|5
|TOTAL
|200:00
|91
|21/33
|63.6%
|10/28
|35.7%
|19/22
|86.4%
|8
|20
|28
|17
|2
|9
|3
|27
|85
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.