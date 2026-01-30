Η Μπασκόνια επικράτησε (102-91) της Ζάλγκιρις για την 25η αγωνιστική της Euroleague με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Κούρουκς να κάνουν τη δουλειά στο τέλος.

Με αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία 2.30’’ πριν το τέλος η Μπασκόνια έριξε στο καναβάτσο (102-91) την Ζάλγκιρις για την 25η αγωνιστική της Euroleague! Οι Βάσκοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και ο Ρόντιον Κούρουκς «καθάρισαν την μπουγάδα» στα τελευταία λεπτά όπου μετατράπηκε το 89-89 σε 102-91.

Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους, ο Φόρεστ με 16 πόντους και ο Κούρουκς με 15, όσους και ο Χάουαρντ ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τους γηπεδούχους. Από την Ζάλγκιρις ο Σιλβέιν Φρανσίσκο τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη. Η Μπασκόνια έχει πλέον ρεκόρ 9-16, ενώ οι Λιθουανοί έχουν 14 νίκες και 11 ήττες στη Euroleague.

Μπασκόνια-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ζάλγκιρις με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο αιφνιδίασε (5-14 στο 4’) τη Μπασκόνια με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά για τους φιλοξενούμενους. Η αντίδραση ήρθε άμεσα από τους γηπεδούχους με τους Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και Μάρκους Χάουαρντ που «ροκάνισαν» τη διαφορά (19-23 στο 10’).

Μάλιστα με καλάθι του Κόμπι Σίμονς προσπέρασαν (36-33 στο 14.20’’). Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις μπόρεσαν να ξεφύγουν ξανά (21-28 στο 11.30’’), όμως με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να ηγείται επιθετικά οι Λιθουανοί έφεραν την αναμέτρηση στα ίσια (36-36 στο 15’) και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Βάσκους να προηγούνται με βραχεία κεφαλή (46-45 στο 20’).

Στο τρίτο 10λεπτο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (61-61 στο 26.30’’), όμως με προσωπικές ενέργειες του Μάρκους Χάουαρντ και του Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό η Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτι ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο στο +4 (75-71 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, η Μπασκόνια που είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικό πλουραλισμό στο σκοράρισμα από το 89-89 (στο 37.30’’) «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 13-2 με τους Λουβαβού-Καμπαρό, Κούρουκς, Φόρεστ και Χάουαρντ παίρνοντας τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91.

O MVP: Ο Ρόντιον Κούρουκς τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 24:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Καταπληκτικός ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:55 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό ποσοστό 71.8% (28/39) στα δίποντα για τη Μπασκόνια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Στο Κάουνας για την 13η αγωνιστική της Euroleague η Ζάλγκιρις επικράτησε με 82-67 της Μπασκόνια.

Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT 3PT FT REB Head Coach: Paolo Galbiati MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 M. Howard * 22:23 15 6/13 46.2% 3/5 60.0% 3/8 37.5% 0/0 0% 1 2 3 2 3 1 0 0 15 1 M. Diakite 27:34 11 4/8 50.0% 3/7 42.9% 1/1 100% 2/2 100% 5 2 7 2 1 2 2 4 19 2 K. Simmons 22:18 12 4/7 57.1% 4/5 80.0% 0/2 0% 4/4 100% 0 2 2 2 3 1 0 0 11 4 R. Villar 00:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 E. Omoruyi 12:51 8 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 7 7 R. Kurucs 24:32 15 6/7 85.7% 5/5 100% 1/2 50% 2/2 100% 2 5 7 1 2 2 1 0 21 9 T. Luwawu-Cabarrot 25:27 19 4/13 30.8% 3/6 50.0% 1/7 14.3% 10/10 100% 0 2 2 4 2 1 1 0 20 10 M. Spagnolo 11:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 2 0 0 0 4 11 T. Forrest * 22:58 16 7/9 77.8% 7/7 100% 0/2 0% 2/3 66.7% 0 3 3 2 2 0 0 0 20 17 G. Radzevicius * 14:47 3 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 18 K. Diop * 09:47 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 25 C. Frisch * 05:37 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 TOTAL 200:00 102 36/66 54.5% 28/39 71.8% 8/27 29.6% 22/24 91.7% 12 24 36 18 17 8 4 4 131