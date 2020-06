Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και την επόμενη χρονιά θα «λογίζεται» στην Αρμάνι Μιλάνο ως Ευρωπαίος.

Ο Κέβιν Πάντερ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Λαύριο, Αντβέρπ, Ρόζα Ράντομ, ΑΕΚ, Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακό πριν μετακομίσει στο Βελιγράδι.

Kevin Punter, signed by Olimpia Milano to a one-year contract last week, recently got Serbian citizenship.

Punter has played with Olympiacos and Crvena Zvezda this past season

