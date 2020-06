Γκρεγκ Ουΐτινγκτον για Ολυμπιακό: «Θα δούμε τι θα γίνει» (pics & vid)

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης είχαν γράψει πριν από μερικές ημέρες πως ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του το όνομα του Γκρεγκ Ουίτινγκτον, που αγωνίστηκε φέτος στη Γαλατάσαραϊ.

Ο 27χρονος παίκτης ρωτήθηκε γι' αυτό και απάντησε: «Ήταν μια πολύ καλή χρονιά με την Γαλατάσαραϊ. Τώρα είμαι ελεύθερος ακι είναι ώρα για Euroleague ή ΝΒΑ. Θα δούμε τι θα γίνει».

Greg Whittington about Olympiacos rumors:

Greg Whittington about Olympiacos rumors:

"It was a very good year with Galatasaray Istanbul Now I'm a free agent and it's time for EuroLeague or NBA.We'll see what happen"

