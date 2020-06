Τζέιμς για Χάινς: «Ήσουν ο λόγος που ήρθα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ρωσικής ομάδας σχολίασε την απόφαση του Χάινς να μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο για τα δύο επόμενα χρόνια, γράφοντας χαρακτηριστικά στο twitter:

«Είμαι χαρούμενος για σένα αδερφέ. Ήσουν ο λόγος για τον οποίο ήρθα στην ΤΣΣΚΑ. Θυμάμαι να μου στέλνεις μηνύματα και να μου τηλεφωνείς, μόνο και μόνο για να μου πεις 'οπότε θα παίξουμε τελικά μαζί'. Ο λόγος που θύμωσα είναι ότι δεν τελειώσαμε τη δουλειά. Όμως θα είσαι πάντα ο αδερφός μου! Συγχαρητήρια και σε αγαπώ!»

Aite, happy for you brodie. U the reason i came to CSKA. I remember u texting and calling me and just saying “so we finally going to play together” and i think the reason i was mad is becuz we didn’t get to finish but u always gon b my brother and my dawg. Congrats and love u fam

— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2020