Μάικ Τζέιμς, πόσα θες να μας τρελάνεις;

Την στιγμή που άλλοι τον αμφισβητούσαν, αυτός έτριβε τα χέρια του...

Την στιγμή που κάποιοι είχαν δεδομένο ότι ο Δημήτρης Ιτούδης δεν θα τον κρατήσει στην ΤΣΣΚΑ και τον «έστελναν» αλλού, εκείνος γελούσε...

Ο Μάικ Τζέιμς όχι μόνο έμεινε στην ομάδα της Μόσχας, αλλά έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο! Δηλαδή, εφόσον όλα κυλήσουν καλά, ο Αμερικανός γκαρντ θα μείνει στην ρωσική πόλη μέχρι το 2023, κλείνοντας ξανά τα στόματα των επικριτών του.

Ο 49χρονος προπονητής της ρωσικής ομάδας στις σχετικές δηλώσεις είπε πως «ο Τζέιμς βρήκε ένα καλό περιβάλλον». Και αυτό φάνηκε κι από την φετινή του σεζόν στην ΤΣΣΚΑ.

Ο 29χρονος παίκτης εμφανίστηκε - και ήταν - πιο ελεύθερος από ποτέ και «κούμπωσε» με τον Έλληνα κόουτς. Την ίδια στιγμή, όμως, φάνηκε να μπαίνει και σε «καλούπια». Κανείς δεν έκανε λόγο φέτος για δυσαρέσκειά του με τον προπονητή, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Άλλωστε, αυτό αποδείχθηκε και στο παρκέ. Ο Δημήτρης Ιτούδης ξέρει πως η ομάδα του «θα ζούσε ή θα πέθαινε» με την... τρέλα του παίκτη του και το χειρίστηκε πολύ καλά. Η αντίδραση, μάλιστα, του κόουτς τον προηγούμενο Οκτώβριο, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, προς δημοσιογράφο, που καλά καλά δεν είχε αρχίσει η σεζόν, και αποκάλεσε τον παίκτη του «χαοτικό», τα έλεγε όλα.

Τα σχόλια για τον... άστατο χαρακτήρα του, που ακούγονταν όσο ήταν σε Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και Αρμάνι Μιλάνο, ο ίδιος φρόντισε να τα «εξαφανίσει», δίνοντας απαντήσεις μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι ατάκες που έχει πει, του στυλ «είμαι ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει», κάνει πολλούς να μιλούν για έναν άνθρωπο υπερόπτη, όμως, αν δεν έχεις και λίγο το... ψώνιο με αυτό που κάνεις, πώς θα τα καταφέρεις; Σωστά; Πόσω μάλλον, σε μία λίγκα, που αντιμετωπίζεις κάθε βράδυ αρκετούς σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πρέπει να τα «βάλεις» μαζί τους, για να ξεχωρίσεις.

Η... μετάλλαξή του φαίνεται και στους αριθμούς. Ο Μάικ Τζέιμς, μέχρι ο κορονοϊός να φέρει την οριστική διακοπή στην Euroleague, διένυε μια τρομερή χρονιά, αφήνοντας τους μπασκετόφιλους άφωνους με όσα έκανε στο παρκέ - ναι, τα... εξωπραγματικά του buzzer beater και νικητήρια σουτ ήταν το ένα πιο απολαυστικό από το άλλο.

.@TheNatural_05 DROPS it the buzzer... With a little help from the friendly rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hK8SEnb1wc — Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) March 3, 2020

Αξίζει να δει κανείς πως το 2016-17 που ήταν στο «τριφύλλι», ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 13.1 πόντους σε 23.1 λεπτά (32ος) και ήταν 41ος στο σύστημα αξιολόγησης (13.1 βαθμοί).

Μετά από δύο χρόνια, παίκτης πια της Αρμάνι Μιλάνο, ο γεννηθείς στο Πόρτλαντ αθλητής ανέβηκε στην 2η θέση του index rating (20.2 βαθμοί) και στην 1η θέση των σκόρερ, με 19.8 πόντους σε 23.4 λεπτά, παίρνοντας στα χέρια του το βραβείο «Alphonso Ford». Και για να σταματήσουν οι... κακοπροαίρετοι να τον λένε «εγωιστή» και «ατομιστή», είχε και 6.3 ασίστ, όντας τρίτος πασέρ στη διοργάνωση.

Φέτος, και μέχρι να σταματήσει η αγωνιστική δράση, όπως προαναφέρθηκε, ο Μάικ Τζέιμς έκανε «τρελά» πράγματα. Σε 28 παιχνίδια ανέβασε την ΤΣΣΚΑ στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας πάλι την κορυφή στον πίνακα των σκόρερ, με 21.1 πόντους σε 29.4 λεπτά, και ήταν 3ος στο σύστημα αξιολόγησης, με 20.9 βαθμούς.

Το απωθημένο του, ωστόσο,δεν έχει καταφέρει να το εκπληρώσει ακόμα. Καλές οι ατομικές διακρίσεις, αλλά ο ίδιος επιθυμεί τρόπαια. Και πιο πολύ, θέλει να κρατήσει στα χέρια του την Euroleague. Το έδειξε και με την δήλωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ρωσικής ομάδας: «Ελπίζω (η τριετία) να είναι γεμάτη τίτλους».

Μετά το double με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ το 2017 κι ακόμα ένα πρωτάθλημα το 2018, ο Τζέιμς δεν έχει καταφέρει να βάλει άλλα τρόπαια στο βιογραφικό του.

Κανείς δεν ξέρει που θα είχε φτάσει, τόσο ο ίδιος, όσο και η ΤΣΣΚΑ, αν η χρονιά συνεχιζόταν κανονικά...

Εδώ, θα είμαστε, όμως, για να το μάθουμε!