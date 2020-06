Μπορεί κάποια σενάρια να ήθελαν τον Μάικ Τζέιμς εκτός ΤΣΣΚΑ, αλλά κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα συμβεί, αλλά θα παραμείνει σε αυτή για πολύ ακόμα.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για τρία ακόμα χρόνια, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο εκρηκτικός παίκτης πήγε φέτος στην ρωσική ομάδα και είχε κατά μέσο όρο 21.1 πόντους, 4.3 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ σε 28 παιχνίδια στην Euroleague, βοηθώντας την ΤΣΣΚΑ να ανέβει στην 4η θέση της βαθμολογίας, μέχρι και την οριστική διακοπή για τον κορονοϊό.

Mike James and CSKA: together until 2023

Guard @TheNatural_05 signed new 3-year contract with our club.

The American player joined the Red-Blues last summer and has become the key player for CSKA during the rebuilding times in past season.#CSKAbasket | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0KDtNSaQAM

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 1, 2020