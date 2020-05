«Ραντεβού Σλούκα-Φενέρ τη Δευτέρα» (pic)

Το μέλλον του Έλληνα γκαρντ στη Φενέρ είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μάτζικ, ο Κώστας Σλούκας θα έχει συνάντηση με τους Τούρκους τη Δευτέρα.

Ο Σλούκι Λουκ έχει option στο συμβόλαιο ότι μπορεί να φύγει, αν αποχωρήσει από την ομάδα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ μπορεί να πει αντίο και αν η Φενέρ δεν μπορεί να του καλύψει το συμβόλαιό του και το ζητήσει μείωση (λόγω μείωσης του μπάτζετ).

Όσον αφορά την ενδεχόμενη επανασύνδεση με τον Ολυμπιακό, η πρώτη συζήτηση των «ερυθρόλευκων» με τον ατζέντη του Έλληνα γκαρντ έγινε σε καλό κλίμα, αλλά υπάρχει σημαντική διαφορά στο οικονομικό θέμα.

Kostas Sloukas will meet the management of Fenerbahce on Monday, Im told

(@AlessandroMagg4) May 25, 2020