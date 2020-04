Σπανούλης: «Ευτυχώς έδωσα την μπάλα στον Γιώργο τη σωστή στιγμή»! (vid)

H EuroLeague μετέδωσε ξανά τον τελικό του 2012 και ο αρχηγός και ηγέτης των «ερυθρόλευκων» σχολίασε τα τελευταία δευτερόλεπτα:

«Είπα στον Κώστα Παπανικολάου πως ό,τι κι αν γινόταν με την τελευταία βολή του Ραμούνας Σισκάουσκας να κάνει μια γρήγορη πάσα και μετά προσπάθησα να πάρω την καλύτερη απόφαση για την ομάδα μου. Ευτυχώς, έδωσα την μπάλα στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή για τον Γιώργο. Πήρε το αγαπημένο του σουτ και η μπάλα πήγε μέσα. Η φάση τελείωσε με τον ιδανικό τρόπο για την ομάδα.

Φέραμε τον τίτλο στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά ύστερα από 15 χρόνια. Ήταν καταπληκτική όλη η σεζόν μέχρι τον τελικό, όλο το ταξίδι. Όταν παίρνεις το τρόπαιο περνούν από το μυαλό σου όλες οι στιγμές που πέρασες μέσα στη χρονιά. Καλές και κακές. Ήμασταν στην κορυφή της Ευρώπης, ήταν κάτι πολύ όμορφο».

Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν εκείνος που κλείδωσε τον τίτλο για τον Ολυμπιακό σκοράροντας at the buzzer και ολοκληρώνοντας την τεράστια ανατροπή: «Όλοι θυμόνται το σουτ, όμως έγιναν πολλά για να μείνουμε στο ματς μέχρι τέλους. Θυμάμαι πως πολλοί παίκτες έκαναν ένα εξαιρετικό ματς και έβαλαν πολλά μεγάλα σουτ. Παίξαμε καλή άμυνα, παλέψαμε μέχρι τέλους και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Από την πλευρά του, ο Κάιλ Χάινς πρόσθεσε: «Ο Πρίντεζης έβαλε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα και ιστορικά σουτ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ήταν σαν το φινάλε ενός βιβλίου, το τέλος μιας τρομερής ταινίας. Ήταν απίστευτο που ήμουν μέλος αυτού και το έζησα».

