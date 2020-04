Η Ζαλγκίρις έτοιμη να υπογράψει τον Βαστούρια (pic)

Ο Στιβ Βαστούρια άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στο φετινό BCL και όλα δείχνουν πως την επόμενη σεζόν θα παίξει στην Euroleague.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας αποφάσισε να υπογράψει τον Αμερικανό γκαρντ ο οποίος φέτος αγωνίστηκε με την φανέλα της Ράστα Βέχτα.

Ο Βαστούρια ήταν ένας από τους έξι παίκτες για τους οποίους το gazzetta.gr είχε γράψει πως αξίζουν ευκαιρία στην Euroleague και θα την πάρει.

Zalgiris Kaunas close to signing Steve Vasturia from Rasta Vechta for the next season, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 15, 2020