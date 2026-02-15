Ζάλγκιρις: Χάνει τον Μπουτκεβίτσιους για τουλάχιστον έξι εβδομάδες
Ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους υπέστη κάταγμα στο πόδι του και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον λιθουανικό σύλλογο, ο 33χρονος φόργουορντ, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τη Χάποελ για την 28η αγωνιστική EuroLeague.
Μάλιστα αναμένεται να χάσει και τις δύο σπουδαίες «μάχες» που θα δώσει η ομάδα του με τον Ολυμπιακό (25/02, 20:00), αλλά και με Παναθηναϊκό (12/03, 21:30).
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Μπουτκεβίτσιους μετράει 5.6 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι σε 24 αναμετρήσεις στη Ζάλκγιρις.
Αναλυτικά η ενημέρωση της Ζάλγκιρις:
«Ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους υπέστη τραυματισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Χάποελ
Μετά από εξετάσεις, έγινε σαφές ότι ένα από τα οστά στην περιοχή των ποδιών είχε κάταγμα. Ο Arnas θα χρειαστεί 6 εβδομάδες για να επουλωθεί το κάταγμα, μετά από το οποίο θα ακολουθήσει μια διαδικασία αποκατάσταση».
