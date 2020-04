Ο Ιτούδης «μένει σπίτι» και κάνει... τζόκινγκ στους διαδρόμους! (vid)

Ο Έλληνας τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ετοιμάζεται να στείλει... μήνυμα στο 13033 για σωματική άσκηση, αλλά η σύζυγός του, του υπενθύμισε ότι είναι στη... Ρωσία και όχι στην Ελλάδα.

Τι έκανε; Άνοιξε την πόρτα, χωρίς να στείλει μήνυμα, προκειμένου να αθληθεί. Μόνο που το έκανε στους διαδρόμους μένοντας στο σπίτι ενώ παράλληλε έστειλε και το ανάλογο μήνυμα προς όλον τον κόσμο!

Editors choice by @cskabasket coaches' wife Maria Emmanouilidou. Dimitris is taking his dog Roxy for a run, but where? Message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times and stay at home#WeScoreUnited#EUROLEAGUEUNITED#StayHome pic.twitter.com/MEXc7oLRWB

— EHCB - EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 7, 2020