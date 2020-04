Ο Αταμάν παίζει μπάσκετ με τον γιο του που έχει φανέλα Λάρκιν: «Ενωμένοι, πιο δυνατοί» (vid)

Ο τεχνικός της Αναντολού Εφές είπε μεσώ του Συνδέσμου προπονητών EuroLeague ότι «όσα κάναμε μέχρι σήμερα μέσα στο παρκέ, πρέπει να τα κάνουμε και εκτός. Να γίνουμε όλοι μια ομάδα. Εγώ, εσείς, όλοι οι παίκτες, όλοι οι φίλαθλοι. Είναι ώρα να νιώσουμε την αφοσίωση. Αν είμαστε όλοι μαζί θα είμαστε και πιο δυνατοί. Όλοι οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν την θεραπεία και όλοι μαζί θα νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς».

Lets go world, we must win this game! Like father like son with @anadoluefessk Coach Ergin Ataman and his son SARP. Message of support to all @EuroLeague fans around the world to stay united in those times and stay at home. #WeScoreUnited#EUROLEAGUEUNITED#StayHome pic.twitter.com/Ti5AqnNt8g

— EHCB - EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 5, 2020