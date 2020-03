Πιτίνο: «Θα πέθαινα μαζί με τους παίκτες μου! Πάμε ΠΑΟ»! (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague, κάτι που συνέβη έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με τη Φενέρ στον... απόηχο της συνάντησης που κάλεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ και ο Ρικ Πιτίνο έδωσε το σύνθημα μέσω Twitter.

«Οι προπονητές, οι παίκτες, ο ιδιοκτήτης, όλοι αισθάνονται χάλια απογοητεύοντας τους οπαδούς μας στο τελευταίο παιχνίδι. Κοουτσάρω ένα υπέροχο γκρουπ παικτών που πραγματικά ενδιαφέρεται! Θα πέθαινα μαζί τους! Πάμε για το επόμενο παιχνίδι! Go PAO»!

The coaches, players, owner all feel awful letting our fans down last game. I’m coaching a wonderful group that truly cares. I’ll take them to my grave. On to the next game. Go PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) March 7, 2020