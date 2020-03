Η Μακάμπι ζήτησε επίσημα για έδρα το Βελιγράδι (pic)

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο ανθρώπων από κάποιες χώρες μεταξύ των οποίων και την Ισπανία λόγω του κοροναϊού.

Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει το παιχνίδι της Μακάμπι με την Μπασκόνια, αλλά αυτό δε μπορεί αν γίνει στο Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έστειλε επίσημο αίτημα στην Euroleague η συγκεκριμένη αναμέτρηση να διεξαχθεί στο Βελιγράδι και την «Stark Arena».

Η απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Τζόρντι Μπερτομέου.

