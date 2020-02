Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε... πάνω του την τελευταία επίθεση της Μακάμπι και με τρίποντο στα 10'' πριν από το τέλος έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του απέναντι στον Ολυμπιακό!

Δείτε το τρίποντο-μαχαιριά του Σκότι Ουίλμπεκιν.

@scottiew_5 DRAINS the three to win it for @MaccabitlvBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EgrJBaGopL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2020