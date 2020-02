Μακάμπι: Σε 2-3 εβδομάδες επιστρέφει στη δράση ο Μπλακ (pic)

Ο Ταρίκ Μπλακ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του στο χειρουργημένο του γόνατο και αισθάνεται πολύ καλύτερα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «sport5» τις επόμενες μέρες θα επιστρέψει στο Ισραήλ και σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παρουσιαστεί ακόμη πιο ισχυρή στη ρακέτα της στο κλείσιμο της φετινής σεζόν.

Maccabi Tel Aviv's Tarik Black has completed his knee injury rehab and will come back to Israel soon. Should be back in action in 2-3 weeks@sport5il

