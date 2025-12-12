Ο παίκτης που εντυπωσίασε κόντρα στον Ολυμπιακό, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μακάμπι.

Η Μακάμπι επέστρεψε στο Ισραήλ για αγώνα της Euroleague μετά από δυόμισι χρόνια και επικράτησε με 92-84 της Βιλερμπάν. Έτσι έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και συνεχίζουν να προσπαθούν να βελτιώσουν το ρόστερ τους για το υπόλοιπο της σεζόν.

Πάντως θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ. Σύμφωνα με το Sport 5, αυτος που φαίνεται να φεύγει από την ομάδα είναι ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ.

Έφτασε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι με υψηλές προσδοκίες και βιογραφικό στο NBA, αλλά πλέον ο σύλλογος εργάζεται για να του βρει μια άλλη ομάδα. Η ομάδα είναι ικανοποιημένη με την ενσωμάτωση του Λούντμπεργκ και το επιτελείο έχει μιλήσει για την κατάσταση με τον Ντάουτιν Τζούνιορ.

Ο Ντάουτιν είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στην ήττα της Μακάμπι από τον Ολυμπιακό, όταν είχε πετύχε 24 πόντους με 6 τρίποντα σε 23 λεπτά.

Πάντως στις 24 Νοέμβρη έγινε γνωστό πως υπέστη ρήξη συνδέσμων και παραμένει τραυματίας.

