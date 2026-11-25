Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε θραύση στις ασίστ απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και το κοντέρ έγραψε 11.

Ο Ολυμπιακός πάτησε... γκάζι στην 4η περίοδο και επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 104-79 στη Εuroleague. Με αυτή τη νίκη πάτησε την κορυφή της βαθμολογίας. Εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σταρ είχε 23 πόντους και 11 ασίστ για ένα φοβερό double double. Πάντως αυτές οι 11 τελικές πάσες αποτελούν και ρεκόρ καριέρας στη Εuroleague, ξεπερνώντας τις 9 που είχε μοιράσει στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Κόντρα στους Ισραηλινούς βρίσκει τους τρόπους να μοιράζει πολλές ασίστ.