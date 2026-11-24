Η ιστορία επαναλήφθηκε με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να... εκτελεί τη Βαλένθια με buzzer beater τρίποντο στη Roig Arena για τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είπε να φέρει θύμησες από το Game 2 των περσινών play offs του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ξανά μέσα στη Roig Arena.

O Αμερικανός φόργουορντ το έκανε όπως και πέρυσι, λέγοντας... καληνύχτα στους Ισπανούς φιλάθλους με εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην εκπνοή για το 86-83.

Για την ιστορία σε εκείνο το ματς, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με το 107-105 από την έδρα της Βαλένθια.

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