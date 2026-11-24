Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Με buzzer beater τρίποντο ο Χέιζ-Ντέιβις χάρισε το διπλό στους «πράσινους»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είπε να φέρει θύμησες από το Game 2 των περσινών play offs του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ξανά μέσα στη Roig Arena.
O Αμερικανός φόργουορντ το έκανε όπως και πέρυσι, λέγοντας... καληνύχτα στους Ισπανούς φιλάθλους με εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην εκπνοή για το 86-83.
Για την ιστορία σε εκείνο το ματς, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με το 107-105 από την έδρα της Βαλένθια.
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HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯 @NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/cwUWwuSMIy— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
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