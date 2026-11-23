Παναθηναϊκός: Off ο Σλούκας με Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague την Τρίτη (24/11, 21:30 - Live από το Gazzetta) και θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό στην Ισπανία για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία.
Εκτός αποστολής για το ματς είναι ο Κώστας Σλούκας για λόγους συντήρησης. Ο Έλληνας γκαρντ θα μείνει στην Αθήνα για να μην πιεστεί παραπάνω και να είναι πανέτοιμος για τα επόμενα ματς.
Οι πράσινοι έκαναν την προπόνηση τους το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) και ξεκινούν το ταξίδι για την Ισπανία για το απαιτητικό ματς κόντρα στην ομάδα που βρήκαν πέρυσι στα playoffs της διοργάνωσης.
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Στις 4/12 θα κοντραριστεί με τη Μπεσίκτας, ενώ μια εβδομάδα μετά θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο T-Center για τη Euroleague.
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