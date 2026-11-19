Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε την κορυφή του TOP-10 για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, μετά το «τρελό» σουτ που πέτυχε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ένα από τα πιο... τρελά σουτ της σεζόν πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοβ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» μετά το εύστοχο σουτ από το κέντρο που έστειλε το ματς στην παράταση, κατέκτησε την κορυφή του TOP-10 για την 12η αγωνιστική στη EuroLeague.

Στη θέση νούμερο δύο βρίσκεται το νικητήριο σουτ του Κόρι Τζόσεφ.

Δείτε το TOP-10: