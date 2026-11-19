Βεζένκοβ: Το.. έσταξε από το κέντρο και κατέκτησε την κορυφή στο TOP-10
Ένα από τα πιο... τρελά σουτ της σεζόν πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοβ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» μετά το εύστοχο σουτ από το κέντρο που έστειλε το ματς στην παράταση, κατέκτησε την κορυφή του TOP-10 για την 12η αγωνιστική στη EuroLeague.
Στη θέση νούμερο δύο βρίσκεται το νικητήριο σουτ του Κόρι Τζόσεφ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Δείτε το TOP-10:
The highlights were on another level in Round 12 🔥 Don't miss the Top 10 plays! 👀 Top Plays of the Round I @etihad https://t.co/eRW7X5WJYo— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.