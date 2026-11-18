Σύμφωνα με το «Sport 5», ο Ίφε Λούντμπεργκ θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης έως τον Φεβρουάριο.

«Πλήγμα» για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ! Σύμφωνα με το «Sport 5», ο Ίφε Λούντμπεργκ, που είχε υποστεί μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου και αναμενόταν να μείνει εκτός για 6-8 εβδομάδες, θα περάσει τελικά την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο.

Ο 32χρονος Δανός γκαρντ, θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί γόνατο και αυτός ο τραυματισμός έρχεται να προστεθεί στο γενικά βεβαρημένο ιατρικό του... φάκελο. Τη σεζόν που διανύουμε, πρόλαβε να αγωνιστεί σε έξι ματς της EuroLeague με την «ομάδα του λαού», καταγράφοντας 7,7 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 7,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:02 στο παρκέ.