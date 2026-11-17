Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την αντίδρασή του στο buzzer beater του που έστειλε το ματς στην παράταση.

Ασύλληπτο παιχνίδι στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία τεράστια νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, χάρη σε buzzer beater του Τζόσεφ.

Ωστόσο, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση μετά το τρομερό του καλάθι από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο και σχολίασε στη flash interview.

Αναλυτικά

«Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ. Ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, η νίκη είναι νίκη. Στην παράταση πηγαίναμε πόντο-πόντο. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί δεν τα παράτησε ποτέ.

Στην παράταση παίξαμε καλά, αλλά στην τέταρτη περίοδο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και υποπέσαμε σε πολλά λάθη. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη και τώρα μπορούμε να πάμε να παλέψουμε απέναντι στη Ρεάλ.

Σημαίνει πολλά για μένα να αγωνίζομαι εδώ. Γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, την αγαπώ και έχει προσφέρει πολλά στην οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ».